南台灣豪雨特報 台南24小時雨量達300毫米

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低壓帶影響，中央氣象局持續發佈豪雨特報，台南、高雄和屏東有豪雨，嘉義、雲林和台東也有大雨特報。

氣象局提醒，今天這些地區將會有局部較大雨勢發生的機率，也可能有雷擊及強陣風，提醒低窪地區民眾留意積水或淹水。

根據氣象局觀測，截至上午10時20分，台南市北區、永康區、中西區，24小時累積雨量已經達300毫米，降雨持續中。1050907

(中央社)