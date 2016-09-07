廣東企業非洲布局 搶占陶瓷市場
陸媒報導，中國大陸廣東省的企業近日聯手在非洲肯亞布局，在當地建立陶瓷機械生產標準，以開拓非洲的陶瓷市場。
根據南方日報今天的報導，廣東省政府與肯亞經貿合作交流會於2日在當地舉辦交流會，期間簽訂金額2.4億美元的各類貿易投資協議。
報導指出，廣東科達潔能股份有限公司與廣州市森大貿易有限公司合作投資2300萬美元，在肯亞投資興建建築陶瓷磚生產工廠。
肯亞專案一期工程已動工，規畫建設1條日產2萬2000平方公尺的釉面地磚生產線。
報導表示，科達潔能是大陸陶瓷機械設備生產商，也是大陸陶瓷機械設備市場銷售冠軍；森大則已在非洲搭建超過3000個建築陶瓷銷售網站。
報導引述科達潔能相關負責人說，科達潔能將把大陸製造模式和管理經驗輸入到非洲，藉助森大的銷售管道，大力「走出去」投資，開拓海外市場。
據報導，廣東與肯亞近年來貿易快速發展，兩地進出口額從2010年的3.8億美元成長到2015年的18.1億美元，年均成長36.6%。
大量產自廣東的服裝、鞋子、陶瓷、家具、汽車零組件和燈具運往肯亞，廣東企業則從肯亞進口牛皮革、馬皮革、礦石和水海產品。1050907
(中央社)
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