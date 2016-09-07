帕運泳將前海軍拆彈員 為視障發聲

帕運泳將史奈德（Brad Snyder）從小就是名好勝的泳者，他曾服役於美國海軍拆彈小組，2011年在阿富汗工作時誤踩土製炸彈裝置，因而失去雙眼視力。

法新社報導，因爆炸失去視力1年後，極度好勝的史奈德就以視障游泳選手身分，出戰2012年倫敦帕運，帶走100公尺與400公尺自由式金牌，與50公尺自由式銀牌，而他拿下400公尺金牌時，剛好是他遭遇爆炸事件屆滿1年。史奈德表示希望自己能成為激勵他人的例子。

史奈德的手腳並未在爆炸中受傷，但炸彈碎片撕裂他的面部，導致雙眼必須以義眼取代。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，他說自己當時反而鬆了口氣：「其他一切都很好，我有10根手指與10根腳趾，心臟沒問題，大腦沒有任何創傷或創傷後壓力症候群。我唯一要面對的就是失明。我知道我正面對它，我可以做到。」

2012年2月，史奈德重新開始游泳。他在2012年的訪談中說：「我從以前就很擅長游泳，而我認為這對我來說可能也是很有趣的一個活動。」

史奈德也致力於喚起對視障同胞的重視，與「為視界而游」（Swim For Sight）組織合作，為發展中國家的視障同胞與白內障手術經費募款。

他今年表示：「對那些（失明的）人的曲解，其實是失明大部分可以預防。」

「作為一個在過去4年半以來成功克服失明挑戰的人，如果有方法可以預防這件事發生，我希望能盡我所能的去支持。」1050907

(中央社)