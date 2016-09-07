美大選陷膠著 海外800萬選票受關注

我要評比

勞工節長假後，美總統大選進入最後衝刺階段，民主、共和黨候選人希拉蕊及川普皆從俄亥俄州重新出發，在民調互有領先下，海外800萬張選票對緊繃的選情具有某種程度影響。

距離大選投票只剩2個月，希拉蕊（Hillary Clinton）與川普（Donald Trump）從搖擺州俄亥俄州造勢後，今天分別將重點放在佛羅里達州以及維吉尼亞和北卡羅來納州。

美有線電視新聞網（CNN）與民意研究公司（ORC）6日公布9月1日至4日的民調指出，川普以全美支持度45%，領先民主黨候選人希拉蕊的43%；惟美國國家廣播公司（NBC）公布8月29日至9月4日的民調顯示，希拉蕊在一對一選戰中，領先川普6%，若加入第三勢力，領先幅度縮小至4%。雙方互有領先，選情再陷膠著。

面對勢均力敵選情，海外約800萬張選票就具有指標及關鍵意義。美「從國外投票」（Vote From Abroad）及「海外投票基金會」（Overseas Vote Foundation）2大非營利組織，長期以來協助海外美國公民進行不在籍投票。

美自1975年實施「海外公民投票權法」（OverseasCitizens Voting Rights Act）後，旅居海外的美國公民依法具有投票權利。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）今年7月調查顯示，經濟及恐怖主義是美選民最關切的兩大焦點，但對海外選民而言，稅務政見影響較大，但這些議題並不是候選人主要政見。

「今日美國報」（USA Today）引述牛津大學學者薩克斯頓（Jay Sexton）指出，因候選人政見不具說服力等因素，美2012年大選，美合格海外選民進行不在籍投票率只有15%。

惟分析指出，儘管海外選票數不多，但類似2000年大選，前總統小布希（George W. Bush）與前副總統高爾（Al Gore）在佛州的選票爭議，為數不多的海外選票就具有決定性因素。

為拉攏這些關鍵選票，民主黨陣營已分別在日內瓦、慕尼黑及墨西哥市舉辦多項活動，呼籲海外選民及早辦理選民登記手續，共和黨腳步似乎慢了些。

不過，薩克斯頓認為，依目前選舉狀態，海外選民人口結構似乎對希拉蕊或川普的選情影響有限，或許對州長或聯邦議員的選情較具關鍵。1050907

(中央社)