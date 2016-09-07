中信案 特偵提訊吳豐富 張友琛

特偵組偵辦中信集團弊案，上月18日成功聲押辜家總管吳豐富、及中信商銀董事長室科長張友琛。承辦檢察官今日提訊在押的吳豐富、張友琛釐清案情。

檢方懷疑中信金涉嫌在2003至2007年間，以子公司境外投資名義，陸續將3億美元集團資金層層轉匯至辜仲諒掌控的帳戶，供私人投資之用，而吳豐富與張友琛涉嫌在其中非法調度資金。

特偵組6月8日針對本案展開首波搜索行動，過濾比對扣案卷證後發現，吳豐富竟在搜索前提前整理資料與碎紙企圖滅證，還曾以電子郵件及電話多次與因紅火案遭通緝的共犯歐詠茵聯繫，甚至談論到與資金相關話題，認吳有勾串被告或證人之虞。

檢方也掌握，張友琛在檢方發動搜索前後，與因紅火案遭通緝的共犯李聲凱電話聯繫，且談話內容提及本件案情，另張友琛與因紅火案遭通緝的共犯黃汝強、歐詠茵多次以電子郵件聯繫，談論辜仲諒個人投資公司資金調度事宜，同樣有串供之虞。

特偵組上月17日傳喚吳豐富、張友琛到案訊問後聲請羈押，台北地院18日裁准。

(中時)