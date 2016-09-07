政院首次文化會報 聘魏德聖等4民間委員

行政院長林全頒聘書給導演魏德聖。（王爵暐攝）

行政院長林全、政務委員張景森及文化部長鄭麗君與民間委員合影。（王爵暐攝）

身兼協調文化相關部會督導的張景森，也陪同出席，只是在會議過程中相當低調，也不見張景森與林全有較密切的互動。（王爵暐攝）

身兼協調文化相關部會督導的張景森，也陪同出席，只是在會議過程中相當低調，也不見張景森與林全有較密切的互動。（王爵暐攝）

身兼協調文化相關部會督導的張景森，也陪同出席，只是在會議過程中相當低調，也不見張景森與林全有較密切的互動。（王爵暐攝）

行政院長林全7日上午召開任內首次「行政院文化會報」，會中由林全頒發聘書，聘請包括魏德聖、陳其南等4位民間委員共同參與國家文化政策規劃；日前在臉書發言挺陸客來台觀光，卻引發爭議的行政院政務委員張景森，由於身兼協調文化相關部會的督導，因此也陪同出席，只是在會議過程中相當低調，也不見張景森與林全有較密切的互動。

(中時)