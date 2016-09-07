9／9國民體育日 小巨蛋冰上樂園、北投會館免費入場

9/9國民體育日就要你「健康久久」，小巨蛋冰上樂園(見圖 本報系資料照片 北捷提供)及北投會館免費入場，燃燒你的運動熱火。

配合教育部體育署推動「99國民體育日」，105年9月9日(週五)臺北捷運公司邀全民一起「運動99 健康久久」！活動當天不論是想到小巨蛋冰上樂園溜冰，還是到北投會館健身房活動筋骨、室內游泳池放鬆紓壓，都可享有免費入場優惠，歡迎大家前往燃燒你的運動熱火。

臺北小巨蛋冰上樂園是全臺灣唯一符合國際標準的溜冰場，擁有冬季奧運級的冰面品質，除了是愛溜冰遊客的首選，也是訓練滑冰專業人才的重要場地，臺北捷運公司提醒，活動當天可免費入場，但租用冰鞋、護具、場地租借及教學課程等仍需依收費標準計費，當日營業時間為上午10點至晚間9點，若冰面人數達400人，會進行容量控管。

位於捷運復興崗站旁的北投會館健身房，提供寬敞明亮的健身運動環境，各式健身設備一應俱全，此外長25公尺的六水道的高品質游泳池，是闔家休閒放鬆的好去處，活動當天營業時間為下午3點至晚間10點，提醒您，當天亦將視進場人潮及使用時間，進行容量控管。

(中時電子報)