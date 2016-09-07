驚！生菜沙拉抽驗 1／4含菌不合格

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食藥署提醒，民眾購買生菜沙拉或即食水果，應自己再以冷開水洗一遍才安全。（廖珮妤攝）

你吃的沙拉安全嗎？食品藥物管理署抽查市售即食生鮮蔬果發現，高達4分之1不合格，其中以金黃色葡萄球菌違規最高，推測與工作人員手部傷口汙染、不潔或衛生習慣差有關，檢驗產品中，葉菜類、芽菜類因面積大且質地脆弱不易清潔，最容易長細菌，提醒民眾應確實清潔生鮮蔬果，老人、幼兒與孕婦等抵抗力較差者，避免生食。

食藥署2015年抽驗100件「即食生鮮蔬果」，檢驗金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、病原性大腸桿菌、李斯特菌及沙門氏桿菌等5項病原菌，發現市售的生菜沙拉、水果盤等產品，高達4分之1統統不合格。

食藥署研檢組科長林旭陽說，分析檢驗結果，25件違規商品中，23件是受到金黃色葡萄球菌汙染，李斯特菌及沙門氏桿菌各檢出1件，病原性大腸桿菌及仙人掌桿菌則均符合衛生標準。

這些即食生鮮蔬果最容易違規的項目為金黃色葡萄球菌，林旭陽說，金黃色葡萄球菌多存在於人體皮膚表面，汙染原因多為工作人員手部傷口或衛生習慣不良，民眾吃到這些產品，可能出現嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀，免疫力低落的老人、初生嬰兒與孕婦，甚至可能引起嚴重疾病。

若以生鮮蔬果的種類來看，葉菜類與芽菜類的違規機率最高，主要是因為這些食品表面積大、質地脆弱，清潔不容易。

林旭陽說，民眾若喜歡生菜沙拉的口感，無論產品標示是否需要再清潔，都建議購買回家後，應自行以冷開水再徹底洗一遍。

此外，食藥署也提醒，近年發生不少生飲山泉水引發諾羅病毒感染的案例，提醒民眾諾羅病毒是飲用水食安問題常見原因，因諾羅病毒對酒精有抗性，但不耐高溫，只要70度加溫超過5分鐘，就可消滅，民眾飲食、飲水應該完全煮沸才安全。

(中時)