魏德聖林曼麗出任行政院文化會報委員

行政院文化會報成立聘名導演魏德聖（右）等出任外部委員（呂雪彗攝）

行政院文化會報今天成立並召開首次會議，由行政院長林全親自擔任召集人，以展現對文化的重視。特別的是，行政院邀請名導演魏德聖、前文建會主委陳其南、雲科大人文科學院副院長林崇熙及前故宮博物院長林曼麗等四位民間外部委員。

林全在會中致詞表示，他感謝民間委員共同關心文化發展議題。他說，文化看起來很實際，但要定義它似很抽象的名詞，是人民生活方式的表彰，也是群體力量表現，彰顯國家識別的特色，如何讓文化更多元更具吸引力，是文化政策推動者心中永遠推動目標。文化會報成立目的，一方面是表示政府對文化發展政策的重視，結合文化界人士及主管機關，讓文化表現更具吸引力及展現原始特色。

另方面，林全說，希望將文化會報凝聚的政策，在國家整體政策中佔有應有的一定份量及重要性。蔡總統選舉政見中，對文化政見要求政府施政都應具有文化思維，代表文化表現無所不在，政府每項公共政策都可內涵文化特色，因此要提升層次，落實想法，把跨部會政策作協調將文化內涵納入，加強橫向聯繫，整合文化資源運用策略，讓各部會政策貫穿內在化文化做法及想法。

(工商)