三星Galaxy Note7瑪瑙黑版10月如期上市

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三星電子今天透露，雖然公司決定召回最新旗艦手機Galaxy Note7，但是瑪瑙黑色版將於10月如期在南韓上市。

南韓聯合新聞通訊社報導，這意味著三星電子考慮重新發售Galaxy Note7。

據報導，8月19日，三星電子在南韓推出Galaxy Note7，新機共有3種配色，分別是珊瑚藍、鈦澤銀、鉑光金。從預售階段起就有過半消費者選擇珊瑚藍，導致供不應求。

報導稱，Galaxy Note7在不同國家提供不同的配色選項，例如在美國沒有發售金色版，在中國大陸沒有推出銀色版，在印度未推出藍色版。

報導說，這種銷售方式，目的在日後推出新配色時，能再次引起消費者關注。1050907

(中央社)