聯合國安理會譴責北韓發射彈道飛彈

我要評比

應南韓、美國和日本的要求，聯合國安理會於紐約時間6日上午在紐約總部緊急召開會議討論應對北韓飛彈演習，並於當天下午發表聲明，強烈譴責北韓射彈嚴重違背安理會決議。

南韓聯合新聞通訊社引述安理會聲明指出，安理會理事國對北韓今年不斷發起挑釁表示憂慮，並敦促北韓保持克制避免發起核子試驗等新一輪挑釁行為，切實遵守安理會決議。

聲明對北韓政權罔顧民生而將資源用於開發彈道飛彈表示遺憾，並就北韓不斷試射飛彈發展核載具表示憂慮。1050907

(中央社)