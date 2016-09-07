訪茲卡疫區者 WHO：半年內須安全性行為

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世界衛生組織（WHO）今天加強針對預防茲卡病毒擴散的建議，表示自疫區返國的民眾，6個月內應遵守安全性行為的原則。

法新社報導，更新指南意味著，無論是否出現茲卡病毒症狀，世衛在預防性行為傳染的建議都相同。

世衛表示：「世衛建議自茲卡病毒疫區返國的男性與女性，6個月內從事性行為時做好安全措施或禁慾…預防經由性行為傳染茲卡病毒。」

6月時，世衛建議，男性從茲卡疫區返國時，如果沒有症狀，8週內應該避免性行為或使用防護措施。

而今天，世衛發布指南表示：「愈來愈多證據顯示，茲卡病毒經由性行為傳染不僅是有可能的，且比先前認定的還要常見。」

茲卡主要是由病媒蚊散布的病毒，5名感染患者中有4人沒有症狀。但如果孕婦感染，生下出現頭部與腦部缺陷、俗稱小頭症嬰兒的機率較高。

世衛今天也建議向茲卡疫區民眾提供完整避孕選項，「以對懷孕與否及懷孕時機做出明智選擇」。（譯者：中央社張曉雯）1050907

(中央社)