稱要自己收藏 犯嫌竊台大7件珍貴古物
台灣大學7件珍貴古物日前遭竊，大安警分局昨天循線把宋姓犯嫌逮捕到案，僅國中畢業的他，聲稱對古物有興趣，想自己收藏才行竊，沒有要變賣。
大安警分局調查，40歲宋嫌有竊盜等前科，平時就有經營古物網路拍賣等生意，他看中台大7件古物，包括全台僅3台的日據時期「虎牌」機械計算機、「蓬萊米之父」磯永吉生前之物、以及歷史近百年的老黃銅顯微鏡，台大粗估總價值約新台幣34萬元。
警方表示，這些古物平時有對外開放展覽，宋嫌看中這些古物，趁黑夜把房屋鎖撬開行竊，當時現場還有其他大型古物，他當下無力搬走，因此移至附近倉庫，打算隔天一早再來拿取，後來發現校方已把倉庫上鎖而作罷。
宋嫌把偷來的古物放在車上把玩，警方調閱周邊監視器畫面，鎖定宋嫌身分後，循線逮人，他最初供稱古物是從地攤買來的，但證據確鑿，最終坦承犯案。
宋嫌向警方表示，因為深知這些古物的歷史和價值，所以才下手行竊，想自己收藏，沒有要販售，警方依竊盜等罪嫌移送法辦。1050907
(中央社)
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