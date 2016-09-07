殲20改艦載機？陸專家：殲31更適合
據俄媒報導，中國大陸已啟動「艦載版殲20」計畫。大陸軍事專家杜文龍認為，將殲20這類大型飛機研製成艦載機存有技術問題，以殲31為基礎改良，會更適合航空母艦作戰需求。
中共人民網報導，俄羅斯軍事觀察網近期發表文章指出，成都飛機工業集團已著手打造「艦載版殲20」，翼展延長10.2%至14.2公尺，機身縮短0.7公尺至19.5公尺，全機空重增加2.5噸至19.5噸。
文章還說，艦載版殲20作戰半徑可達1500至1600公里，比美國現役4代半和第5代艦載機多出50%。
杜文龍接受中國中央電視台節目「今日亞洲」採訪時說，在殲20這類大型飛機基礎上發展艦載戰鬥機，技術上還存在一些問題。由於航空母艦空間有限，其他國家一般是將中型飛機作為研製艦載機的基本選項。
他認為，殲20綜合作戰能力雖強大，但航空母艦可承載的殲20數量有限，會造成綜合作戰能力下滑。大陸需要一款中型飛機充當艦載機，以擴大艦載機編隊規模和出動數量。
杜文龍說，以殲31為基礎發展艦載機會比殲20的難度小一些。從目前發展情況來看，大陸在殲31基礎上改良和發展艦載戰鬥機，更適合航空母艦的作戰需求。
殲31是大陸研製中的雙發動機單座中型第5代戰機。杜文龍指出，殲31採用雙發布局，在海洋上空飛行更具穩定性，航空母艦也能維持可靠的攜帶數量。1050907
(中央社)
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