外傳宋楚瑜任APEC特使？ 蔡其昌：有創意

針對外傳宋楚瑜將代表政府參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，立法院副院長蔡其昌表示是很有創意且適當的人選。（姚志平攝）

針對外傳宋楚瑜將代表政府參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，立法院副院長蔡其昌表示是很有創意且適當的人選。

針對蔡英文總統邀請親民黨主席宋楚瑜擔任特使，出席今年亞太經濟合作會議（APEC）一事，親民黨文宣部主任黃珊珊今表示，APEC是我國重要的國際外交場合，對於APEC代表人選，親民黨目前沒有評論，一切以總統府的公布為原則。

(中時)