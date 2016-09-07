呂忠吉撤告妨害名譽 柯文哲獲不起訴

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八仙塵爆遭判4年10月的男子呂忠吉不滿被指遭北市罰錢才去新北舉辦彩色派對，相繼對環保局長劉銘龍、台北市長柯文哲提告妨害名譽，但事後呂忠吉主動撤告，北檢今天偵結不起訴。

柯文哲去年12月17日接受專訪提到呂忠吉原本要在台北市辦活動，遭台北市政府環境保護局開罰新台幣7萬元才到新北市，呂忠吉認為柯文哲搞混彩色派對與路跑，不滿柯文哲遭下屬矇騙，控告劉銘龍妨害名譽。

呂忠吉說，台灣台北地方法院檢察署開庭時，劉銘龍曾提到在市政會議上沒提到「呂忠吉」3字，不知為何會連結到他，希望通過檢調系統找到放話者，5月6日又對柯文哲追加刑事告訴。

北檢偵結，柯文哲、劉銘龍獲不起訴處分，理由是呂忠吉已撤回告訴。

八仙塵爆案至今已滿週年，一審台灣士林地方法院認定呂忠吉有過失，4月26日依業務過失致死罪判處4年10月徒刑，全案上訴由二審台灣高等法院審理中。1050907

(中央社)