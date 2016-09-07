愧疚尷尬 在法國獨自上餐廳的難解情緒

在法國，美食總是讓人聯想到相聚、分享、同樂，社交意義濃厚。在這樣的文化下，心理學者認為，社會存在著一種無形壓力，使得獨自一人上餐廳像是一件怪事。中央社記者曾依璇巴黎攝 105年9月7日

特派員看世界專欄在法國，美食總是讓人聯想到相聚、分享、同樂，社交意義濃厚。在這樣的文化下，心理學者認為，社會存在著一種無形壓力，使得獨自一人上餐廳像是一件怪事，而這並不合理。

2013年，荷蘭阿姆斯特丹開了號稱全球第一家單人餐廳eenmaal，荷語意為「一次」，每張桌子只能坐一個人，標榜是一個「讓人暫時切斷聯繫的迷人所在」。

有法國媒體報導這個新聞，同時質疑這樣的餐廳在法國是否能受到消費者歡迎，因為多數法國人不太習慣一個人到餐廳吃飯。

餐廳或美食網站線上訂位系統，幾乎都是以兩人為最少人數限制，若要一個人用餐，得特地打電話，而且可能被引領到比較差的座位。

不談食堂、簡餐店和速食店，一般法國人所指的餐廳，有前菜、主菜、甜點、咖啡，若一個人用餐，對著尚未上菜的空桌，和食物吃完的空盤，那段時間特別令人尷尬。

一名巴黎上班族說，一個人上餐廳，沒人一起說話、一起笑，手都不知道該放哪裡，只好玩手機，盡量讓自己看起來不會那麼不自在，或者乾脆拿三明治或漢堡打發一頓，「說不出來為什麼，但就是沒人單獨上餐廳吃飯，有時去了感覺好像做錯事似的不好意思」。

為了避免一個人去餐廳的不自在，法國出現一個名為「一起吃飯」（Co-lunching）的社交網站，創辦人索尼雅（Sonia）就是一名不甘每天在辦公室啃三明治的自由工作者。

她開發的「一起吃飯」網站，供人登記找飯友，逐漸演變成吃飯聯誼的交友網站。

但是，為什麼他們不願意一個人去餐廳吃飯？

食物在法國人的日常生活中不只是營養來源，社交成分也很濃厚，人們以各種理由聚在一起分享食物、歌頌食物，也許因為美食和進食這件事經常與「分享、同樂」聯結在一起，一個人去餐廳獨享豐盛的一餐，有些人竟會沒來由地感到愧疚。

聽起來很誇張，但心理學者證實這種情緒的存在。

心理分析師葛宏傑（Catherine Grangeard）在「心理學」雜誌（Psychologies）的一篇文章裡說，她的患者之中，有些人從生活經驗、教育和社會中習得既定觀念，相信吃飯就是要親友聚在一起才有意思，因而不自覺地對自己「一個人也吃得很好」而感到不自在。

另一種獨自上餐廳的人會產生的感覺，是自己被排除在群體之外，就像同年齡朋友全都結婚生子、自己卻還單身的感覺一樣。

但心理學者提醒，若抱著「反正一個人」就草率用餐的心情，會讓自己習於吃得越來越隨便，在其他方面也可能無意識地自我放棄。

葛宏傑說，大眾應該停止強加於別人無形的壓力，「『與人聚餐有益身心平衡』是錯誤的想法，親友一起在熱烈的氣氛中吃飯，這種想像有時是種幻想，一種單純過於美好的幻夢」。

她說，無論是聚餐或一個人，自己高興怎麼吃就怎麼吃，不要在意他人眼光，也不要給予別人無形壓力。

法國美食搜尋網站lefooding近年在搜尋條件列加上「單獨用餐」一項，或許顯示這樣的需求確實存在，越來越多人覺得一個人上餐廳也很好，有些新餐廳也開始設置吧台座位，讓單獨一人的顧客面向櫃檯，孤寂感才不會那麼強烈。1050907

(中央社)