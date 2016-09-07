越總理：遵守國際法 預防衝突發生

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越南總理阮春福昨天在寮國舉行的東協峰會上致詞指出，各國應遵守國際法，尤其是1982年聯合國海洋法公約，預防衝突發生。

越南「民智報」新聞網站今天報導，第28屆東協峰會及系列相關會議昨天在寮國首都永珍揭幕，阮春福率領越南代表團與會。

阮春福指出，各國的國家利益應與東協共同利益相結合，如此才能提高應變能力，發揮東協的核心價值。

他呼籲，針對區域內所發生的相關問題，東協各國應加強溝通，達成共識。

他強調，東協各國應遵守1982年聯合國海洋法公約等國際法，透過外交和法律途徑，維護區域和平與安全，預防衝突發生。1050907

(中央社)