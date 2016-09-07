墨西哥灣漏油登大銀幕 重現火海救援

電影「怒火地平線」改編自2010年震驚全球的墨西哥灣漏油事件，導演彼得柏格除了打造幾近真實的鑽油平台，更致力於呈現平台上126名人員在災難現場的真實經歷。

發生在2010年的墨西哥灣漏油事件，不僅對環境造成巨大傷害，對美國的經濟、鑽油平台傷亡者都有重大影響，更讓美國司法部於去年裁定英國石油公司（BP）支付美元208億元（約新台幣6500億元）的天價和解金，創下美國史上單一事故罰款最高紀錄。

最新災難電影「怒火地平線」即改編自該起事件，導演彼得柏格（Peter Berg）繼「紅翼行動」後，與影星馬克華柏格（Mark Wahlberg）二度合作，除了創造最震撼的災難現場，更致力於呈現鑽油平台上126位人員的真實經歷。

馬克華柏格也敬業地在高達50度的環境中展現驚心動魄的演出，他說，「鑽台的溫度高達50幾度，導演也把握機會捕捉爆破場面，這樣艱難的環境讓你竭盡所能，全力以赴只求一次到位。」

「怒火地平線」描述鑽油平台「深水地平線（Deepwater Horizon）」事發前12小時到火海逃生的驚險過程。為還原最正確且真實的事發現場，劇組特別請到事件生還者電子技師長麥克威廉斯（Mike Williams）和鑽工凱勒哈樂威（Caleb Holloway）全程擔任顧問。

導演說，「這是一部關於人與勇氣的電影，鑽油平台上每一個為家庭努力工作、專業又負責的員工，他們平凡如你我，卻能在最危急的時刻展現無比的智慧和勇氣，這是我拍這部電影最大的原因。」馬克華柏格則說，「大家都知道墨西哥灣事件，但很少人注意到傷亡者。透過電影，你會喜歡上這群人，進一步認識他們，希望他們能度過難關，同時了解到鑽油平台上前所未見的世界。」

「怒火地平線」將於10月6日在台上映。1050907

(中央社)