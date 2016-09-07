英拍帕運預告片 風格宛如百老匯歌舞劇

對所有運動員而言，代表國家出征全球最大體壇盛事是夢想巔峰，而帕運選手要披上國家戰袍，挑戰更艱鉅，奮鬥過程比任何健全運動員所能想像的更加鼓舞人心，也更不可思議。

澳洲Courier Mail網站報導，2016里約帕拉林匹克運動會（Paralympics）將於7日至18日登場。

每位殘障運動員背後都有著特別的故事，有些人天生帶有缺陷，有些則是疾病、截肢或意外導致傷殘，他們都展現出強烈的決心，不畏巨大困難且充滿了堅韌的強大力量。

「衛報」（Guardian）報導，從開頭的擊鼓到最後凌空翻轉的輪椅，接著秀出「我們都是超人」字幕，英國獨立電視台「第四頻道」（Channel 4）請來140名傷殘運動員、音樂家和傑出人士，為里約帕運拍攝3分鐘長的電視預告短片，內容相當激勵人心。

從用腳駕駛飛機的女飛行員到盲眼鋼琴家，這段短片以輕鬆活潑的配樂，歌頌傷殘人士在各領域的傑出才能。自2日晚首播以來，在影音網站YouTube的點閱數迄今已突破570萬，超過2300萬人透過臉書（Facebook）觀看。

這支預告無疑不是典型的體壇盛事宣傳短片，坐在輪椅上的樂隊主唱狄宜（Tony Dee）和由殘疾人士組成的樂隊詮釋著小山姆戴維斯（Sammy Davis Jr.）的經典金曲「Yes I Can」。

接下來的畫面是失去雙臂的母親用腳為寶寶換尿布，和沒有手的運動員對著鏡子刷牙。

為第四頻道審查這支預告片的布魯克（Dan Brooke）解釋說，2012年帕運預告片聚焦少數傑出運動員的力量和速度，獲得極大成功，而這次並非只是嘗試不同的概念，還有協助改變人們對殘疾人士的態度。

布魯克說：「我們想要表達的是，每個殘疾人士都能成為超人。」

片中的加拿大籍鼓手拉奧（Alvin Law）因母親懷孕時服用沙利多邁（thalidomide）鎮靜劑而缺肢畸形，他能演奏鋼琴、長號和打鼓，也能發表鼓舞人心的演說。

他說：「這（支預告片）並非關於殘疾，而是我們所有人有幸得到的驚人才氣與能力。」

來自亞利桑那州的女飛行員柯克斯（Jessica Cox）2008年成為用腳駕駛飛機的第1人。此外，身為舞者的她還取得跆拳道黑帶3段資格，也擁有心理學學位。

游泳好手賽孟茲（Ellie Simmonds）2008年以13歲之姿摘下首面帕運獎牌，2012年在倫敦抱走4面獎牌，還打破兩項世界紀錄。她天生患有軟骨發育不全侏儒症。

來自澳洲昆士蘭的狄宜則患有胚胎神經管閉合不全引起的脊柱裂，他的妻子將他演唱「與我遨翔」（ComeFly With Me）的作品上傳至YouTube，進而讓第四頻道發現他的好歌喉。（譯者：中央社劉文瑜）1050907

(中央社)