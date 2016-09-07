資方如再度缺席 勞團：月薪應調至26K

(中央社記者余曉涵台北7日電)台灣勞工陣線今天表示，如果資方代表明天仍缺席基本工資審議委員會的話，基本工資仍應大幅調升。勞陣說，月薪至少要26K，時薪也該為163元。

日前資方全數缺席第3季的基本工資審議委員會，最後勞動部跟勞方代表則決議延到明天(8日)上午再次召開基本工資審議委員會，但現在仍傳出資方不願出席的消息。對此，台灣勞工陣線說這次如果資方不出席，基本工資仍應大幅調漲。

台灣勞工陣線提出兌現總統政見、符合國際趨勢、吸引就業意願、減少工作貧窮跟提振內需市場等5大理由，希望基本工資在月薪制部分可以調至新台幣2萬6300元；時薪制調為163元。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，過去民進黨執政的8年期間，有7年未調整基本工資，也是低薪的原因之一。基本工資花了32年才達到2萬8元，但韓國、印尼甚至英國保守黨也決定將大幅提升基本工資，台灣也應該跟進。

孫友聯表示，缺工一直都很嚴重，那就應該要改善勞動條件，提高薪資，吸引更多人投入職場。

工作貧窮研究室主任洪敬舒說，這幾年的基本工資調漲跟失業率沒有必然關係，但一定會減少低薪人數。他舉例，根據主計處人力運用調查指出，雖然基本工資成長緩慢，但低薪人數(低於2萬元)在2005年有85.4萬人，2015年已經減少至53.4萬人。

洪敬舒指出，台灣要減少工作貧窮的問題，提升基本工資是唯一且最有效的方法。

青平台研究中心主任葉懿倫也說，即使爭取到了周休二日，只要薪資不漲，勞工也無法去消費，相對的內需市場也會萎縮。因此，她認為提高大幅基本工資才能刺激經濟循環。孫友聯也指出，這部分也比希望陸客倍增帶來的消費市場還要大。

另外，勞陣也提出應該要立刻制定「最低工資法」，並以合理、落實、透明為原則，明確化調整最低工資的參考基準，並從2017年開始適用。1050907

(中央社)