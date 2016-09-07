充分休息和默契 詹詠然美網混雙晉4強

美網公開賽，台灣女網好手詹詠然和塞爾維亞的辛蒙尼奇今天在混雙8強打出逆轉勝，晉級4強。她歸功於昨天充分休息及賽前勤練搭配默契並佩服隊友的過人體力。

詹詠然和辛蒙尼奇（Nenad Zimonjic）以1比6、6比3、13比11，驚險擊敗第2種子、哈薩克女將席薇多娃（Yaroslava Shvedova）和巴西的索亞瑞斯（Bruno Soares）。讓詹詠然成為美網賽事唯一進入4強的台灣選手。

面對今天的勝利，詹詠然歸功昨天充分休息及賽前再次練習搭配默契。事實上，今天賽前，詹詠然與辛蒙尼奇勤練了2小時。

詹詠然說，「我就知道，搭檔昨天叫我休息一天，今天一定沒好事..狠狠的練了我快兩小時，我衣服全濕，他大概就只是剛出汗....哪有人40歲體力還好成這樣的....」。

詹詠然說，「今天現場風很大，天氣因素給比賽帶來很多不同可能性，第1盤我們沒有掌握得很好，但在第2盤開始我們慢慢掌握了節奏，很謝謝搭檔一直激勵我，讓我很放心大膽做想做的」。

在第3盤最後拿下比賽那一刻，詹詠然說，「我們兩個都很興奮！」近1700位粉絲在臉書上按讚，連治療她運動傷害的中山醫院院長吳濬哲也留言說「太棒了！」

賽後詹詠然分析，從首盤狀況不好調整到最後變得主動，「這對搭檔搭配之間來說是最棒的地方」，下一場也會繼續努力，同時不忘感謝今天現場加油和緊盯比數的朋友們。1050907

(中央社)