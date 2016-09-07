不用再死背 建成國中用桌遊學歷史

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台北市建成國中8、9年級學生本周五將上一堂「歷史桌遊課」，透過桌遊認識台灣400年歷史。（建成國中提供）

學歷史還在死背課文嗎？為提升學習興趣，並讓學生對歷史事件的理解不再片段瑣碎，台北市建成國中社會領域老師將「走過台灣，歷史長河」桌遊納入課程，鼓勵學生在遊戲中認識台灣400年來的大小事。

建成國中教務主任林泰安表示，過去學生學歷史時，多半反映理解歷史事件內容，但每個事件間的關聯性、彼此的前因後果，往往較一知半解。剛好「走過台灣，歷史長河」這套桌遊不僅提到1624年荷蘭人建立熱蘭遮城、228事件、野百合學運等重大歷史事件，也包括「史豔文布袋戲播出年份」、「首齣電視劇放映年份」、「第一個黨外政黨何時出現」等細節，格外適合融入課程。

根據教師團隊規畫，全校8、9年級學生將分為16組，各組一開始會拿到5張牌，依時間順序排好後，7分鐘內可不斷再加碼「叫牌」，第4分鐘起則可用ipad查詢資料。不過，因排對1張牌可得1分，排錯要倒扣2分，加上許多事件年份近、也不見得是眾所周知的年份，學生排列時格外需注意精準、思緒清楚，以免排越多、錯越多。

林泰安說，這套桌遊聚焦在台灣歷史，透過遊戲，學習過程比較活潑有趣，也讓學生更有系統了解歷史事件，9月9日這堂「歷史桌遊課」將正式開課。

除了桌遊，日前南海爭議討論得沸沸揚揚時，建成國中也在地理課上融入衛星影像圖、《聯合國海洋法公約》內容等補充資料，搭配時事增加學生印象。

林泰安舉例，學生需觀察太平島衛星影像圖，分析當地自然與人文景觀，思考島嶼定義，也透過南海諸島位置圖，掌握東沙、西沙、南沙群島分布；另針對國際法內容，學生則可了解島嶼與礁岩的定義，以及各自延伸出來的海洋權利。

(中時)