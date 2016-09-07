空警500成中國空軍預警要角 可能上自製航母

圖為中國自製的最新型預警機，也就是空警500預警機首度亮相，攝於8月13日。（圖/中新社）

空警-500預警機9月初在長春公開亮相。（圖/網路）

中國空軍近日在吉林長春公開展示了現役主戰裝備，除了眾所矚目的轟-6K戰機，以及紅旗-9地空導彈外，還有一款頗受關注的空中作戰指揮平臺，那就是空警-500預警機。大陸軍報《中國國防報》指出，未來它不僅會成為中國空軍預警體系統的要角，更可能登上中國第一艘自製航母。

由中國空軍對預警機統一命名的模式不難發現，空警-500的定位應該介於空警-2000與空警-200之間。有專家認為，由目前與未來中國空軍擔負的作戰任務，以及作戰物件來看，性能落差明顯的空警-200被淘汰，其實只是遲早問題。而空警-2000因平臺限制，數量太少，同時運-20短期內不可能大規模裝備，改裝為預警機更不用提了。

因此，《中國國防報》指出，具備強大空中預警和指揮能力，使用維護成本相對較低的空警-500不僅數字編號位於中間，在構建中國空軍預警體系統的重任中，也將成為中堅。

中國海軍對預警機的需求並不亞於空軍。眾所周知，固定翼艦載預警機始終是中國海軍航母的弱點之一，改裝的直-18艦載預警機無論在航程視野，或是功能性能上，都無法滿足未來海上空戰的需要，因此中國海軍對固定翼艦載預警機的需求十分強烈。

《中國國防報》指出，就目前來看，空警-500除了在守衛中國領空上發揮關鍵作用外，由於它的綜合性能優異，加上合適的機體大小，以及良好的短距起降能力，都使它很可能登上航母。

空警-500以運-9中型運輸機作為改裝平臺，最直接的優勢，就是在平臺供應上不虞匱乏，這對致力提升空中預警實力的中國空軍來說，十分重要。

或許有人會質疑運-9的性能，畢竟滯空時長、航程等一系列預警機的重要戰技指標，都與平臺本身息息相關。而與伊爾-76運輸機相較，運-9的機身更小，滯空時間短、航程也有限。不過，空警-500定位是中型預警機，如果按空警-2000的標準去要求，並不切實際。

此外，運-9雖是運-8的升級型，但性能已不可同日而語。運-9除了換裝最新的渦槳-6C發動機，功率較運-8上安裝的渦槳-6提升了約25％外，還換裝了六葉複合材料螺旋槳，提高發動機效率，降低了油耗和噪音。

另一方面，運-9採用了機翼整體油箱，載油量提高到20噸左右，航程較運-8提高了近60％，滯空時間增為8個小時以上，足以媲美空警-2000。

而預警機的主要作戰任務是預警與指揮，因此電子設備，尤其是雷達和通信設備性能都是核心指標。身為中國空軍最新型預警機，空警-500在這方面自然有相當的水準。

在預警能力上，空警-500一改空警-200的「平衡木」雷達，回歸到空警-2000的圓盤雷達造型。從曝光的圖片可以看到，空警-500的圓盤狀雷達罩上有三塊呈三角對稱分佈的黑色部分，意味它裝備了三座與空警-2000類似的有源相控陣雷達。

《中國國防報》指出，雖然尺寸小了，但按照「預警機之父」王小謨院士在研製空警-500時提出的「小載機，大預警」的設想，其有源相控陣雷達在技術上或許要領先空警-2000。

另外，空警-500在外觀上與「前輩」的最大差別，是位於機身後部兩側凸起的平面天線整流罩，有媒體認為，這兩處應是電子偵察天線。以電子偵察天線為前端的對空與地面警戒、火控雷達常用頻段的寬頻組合電子偵測系統，可準確獲取雷達輻射源、電子對抗干擾源的定位資訊，從而通過提前避開對方雷達探測增強自身隱蔽性。這種將雷達、通信頻段的電子情報收集、定位和對抗功能融合一體的設計理念，體現了第三代預警機「多元一體」的特性。

(中時電子報)