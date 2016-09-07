瓜地馬拉僑匯持續成長

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根據瓜地馬拉銀行統計，今年1至8月份，瓜國收到的海外僑匯總額達到46億6800萬美元，與去年同期的40億5600萬美元相比，成長15%。

瓜銀的紀錄顯示，今年僅8月單月，瓜地馬拉收到的僑匯就有6億1920萬美元，與去年同月的5億2700萬美元相比，成長17.38%。

瓜銀分析，瓜地馬拉的僑匯收入多用在消費、農業、建築、貿易、運輸、水電供應和房租以及其他費用。瓜國農業部已推出一項計畫，鼓勵旅外瓜人在國內的家屬投資經營事業。

據統計，去年全年瓜地馬拉共收到62億8500萬美元的僑匯，今年預計收到的僑匯總額將達70億3900萬美元。1050907

(中央社)