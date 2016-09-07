世界女桌單打 鄭怡靜升第8擠下福原愛

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台灣桌球女將鄭怡靜8月獻出奧運處女秀，締造女單8強佳績，根據國際桌球總會9月最新世界女單排名，她從第10升上第8，擠下日本名將福原愛。

鄭怡靜的排名除了再創個人新高，也是台灣本土選手最佳，日本名將福原愛排名從第8掉到第9。

鄭怡靜在7、8、9月的世界女單排名都持續攀升，里約奧運是她第一次挑戰運動員最高殿堂，女單止步8強，當時敗給上屆倫敦奧運金牌、本屆里約奧運銀牌李曉霞。

鄭怡靜和陳思羽、黃怡樺的女團則是首輪不敵香港，賽後淚灑球場，不甘心第一次奧運就這樣結束。

另外，陳思羽排名從41升到39，黃怡樺從61跌至68。1050907

(中央社)