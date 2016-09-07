越菲高層會面 聚焦南海問題

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東協峰會昨天在寮國登場，與會的越南總理阮春福及菲律賓總統杜特蒂會晤，雙方聚焦在南海問題，同意在南海區域加強合作。

越南外交部指出，這是越菲兩國高層首次會晤，阮春福與杜特蒂就兩國戰略夥伴關係表示肯定，一致同意將進一步深化各領域的合作關係。

雙方強調維護南海和平與安全、依1982年聯合國海洋法公約等國際法，透過和平手段解決爭端，並同意加強合作，共同落實這些目標。

杜特蒂也接受阮春福邀請，將擇期訪問越南。1050907

(中央社)