大巨蛋大限倒數 北市府再對遠雄喊話：解鈴還須繫鈴人
大巨蛋公安改善期限將於今天下午5點半到期，北市府發言人林鶴明上午表示，解鈴還續繫鈴人，如果遠雄在今天之內還有任何需要補充的地方，都可以補充；若無法完成具體改善方向或說明清楚立場，市府還是要按照既定程序，在明天終止契約。
媒體詢問是否可接受遠雄提「協議書」？林鶴明說，不會預設遠雄要做什麼事情，市府的態度很清楚，不管是相關審查機制或標準都是一致。傳出市府已決定「關閉協商大門」，林說未做過這樣的表達，目前還有一天時間，未來就算終止合約，工地安全等也都是遠雄責任，市府還是要跟遠雄保持相關的溝通管道。
至於對終止契約的因應，林鶴明說，大巨蛋合約從兩任市長之前就已經定下來，所以處理程序也必須按契約進行，相關模擬和後續推演，市府早就有做準備；儘管契約對市府來說還是處於弱勢立場，但不管怎樣，一定會在最大努力範圍下捍衛權利。
(中時)
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