MLB》怪力男史坦頓復出 代打限定

馬林魚強打史坦頓傷癒復出，初步僅限上場代打。（美聯社）

在馬林魚亟需戰力衝刺季後賽門票的時候，當家強打「怪力男」史坦頓今天終於傷癒復出。不過史坦頓還得持續復健，醫療團隊表示他已經可以跑壘，但總教練麥汀利強調目前「僅限代打」，史坦頓5局下也以代打身分敲出左外野安打。

史坦頓代打建功後，立刻被代跑安迪諾換下，符合麥帥賽前強調的政策。

「基本上他目前就是從板凳上來代打，並繼續復健，」麥帥說：「我們覺得他會愈來愈好，再視情況讓他回到場上守備。」

史坦頓在5局下代打敲安。（美聯社）

馬林魚今也迎回另一位強打波爾，他從7月初進入傷兵名單，今於8局下代打獲得四壞球保送。在兩位強打歸隊之後，接下來就等陳偉殷復出了。

史坦頓在8月中對白襪之戰，敲出安打後試圖挑戰二壘時拉傷左側鼠蹊，經診斷為3級拉傷，一度令球團擔心他的今年球季已經告終。當時即使是最樂觀的評估，史坦頓也要6周後才能歸隊，也就是例行賽的最後1周。

然而，馬林魚等不了那麼久了，畢竟他們與國聯外卡的差距已被拉開到5場以上，加上史坦頓的復原進度不錯，球團就在今天主場對費城人開賽前1個小時，意外的登錄這位重炮手。

拜9月擴編所賜，馬林魚先讓史坦頓專職代打，也不用擔心代跑人手，特別從2A調上快腿Y.培瑞茲待命。

麥帥說，防護員告訴他不必特別替史坦頓準備代跑，但謹慎一點也好，特別是教練團還沒準備讓他上場守備，「我們看過他跑壘，目前則是限於上場代打。時機成熟我們會讓他回到右外野位置，但不是現在，至少3天內不會。」

(中時電子報)