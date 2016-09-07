頭牌小生一年沒接戲 楊懷民掏4千萬救苦難犬
曾是葉青歌仔戲第一小生、叱吒整個電視歌仔戲時期的男星楊懷民，這些年來較少拍戲、上節目，重心幾乎都放在流浪狗上頭，他和4個好朋友一起搶救瀕危犬，4年來已救了4萬多隻狗，2年前他更在宜蘭冬山花4千萬給毛孩們蓋棲身之處「莉丰慧民Ｖ」，成為北部的救援據點，足見愛狗入心，楊懷民甚至二話不說收養台鐵爆炸案主嫌林英昌留下的狗。
據《蘋果日報》報導，楊懷民跟4個朋友從2012年開始救狗行動，不是收留棄養犬，而是搶救將被安樂死或受創生病的瀕死犬，他跟夥伴們各自拿出老本，分別在購地蓋屋，安置這些受苦的小生命，楊懷民說，南部的「莉丰慧館」與北部的「莉丰慧民Ｖ」，一個月支出要200萬，而夥伴們也都不是富豪，目前兩館運作資金採取多頭養護的方式，南館接受民間募款，北館則透過販售商品來籌募資金，但仍然不夠，一行人得時常自掏腰包來度過財務危機。
楊懷民愛這些狗兒至深，去年杜鵑颱風強襲宜蘭，房子也破了大洞進水，人狗都泡在水裡無法脫困，只能打電話請消防隊幫忙，只是救難人員來時說：「人帶走，狗留下」，但他們堅持不放棄狗兒，好在最後順利將5人8狗都救出，楊懷民更坦言，自己已經1年沒接戲，表示若拍個3天還OK，但長期拍3個月那樣的狀況就不行，「因為照顧狗兒無暇分身」，一心為毛孩著想的愛心讓人感佩。
(中時電子報)
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