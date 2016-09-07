警追無照少女對撞遭嗆 少女母親道歉
呂姓少女無照騎機車遇警攔查加速逃逸，警方一路追緝，雙方在呂家門前對撞人車倒地雙雙掛彩，呂母見狀一度嗆警「我女兒死了你賠得起嗎？追什麼追」，後來了解案情後才道歉。
高市警局鳳山分局新甲所警員林正諺、陳宗群日前騎機車巡邏行經輜汽、新強路口，發現呂女身著學校制服騎機車路過，研判應為無照騎車，即趨前攔查，但呂女未停車，反而加速逃離。
警方於是開警示燈並鳴警笛一路在後追緝，少女情急下連闖多個紅燈一路逃回家中，行經海洋一路巷口急轉彎欲進住家大樓停車，與後方警用機車擦撞，雙方當場人車倒地，雙方手腳都有擦傷。
警方上前關心呂女是否需叫救護車送醫，但呂女與剛趕下樓的呂母不領情，情緒激動嗆警，呂母更誤會警方騎車撞他女兒對警方飆罵「無照駕駛開單就好，追我女兒幹嘛？我女兒死了你賠得起嗎？追什麼追，你憑什麼壓我女兒，把他像犯人壓著是憑什麼？」
警方則解釋說，鳴笛示警3次拒絕盤查，「我們可以合理懷疑是不是藏毒、酒駕或遭通緝，我們只是依法行事」。
不過，呂母仍嗆警「追到害我女兒的車都摔壞了，你賠嗎？一個學生被你追成這樣，之前因為你們警察追人，已經害死人了，現在還這樣」。
警方隨後調閱沿路監視器，還原車禍狀況，呂母驚覺是女兒不對，態度趨緩並對警方道歉，她表示，因當時護女心切才激動失言，請警方諒解，並願賠償警方車損。
警方說，呂女無照駕駛又闖紅燈，將依法開罰。
這起車禍呂母嗆警過程有網友目擊PO上網，引發網友熱議，不少網友支持警方執法，認為機車駕駛無照，應追上攔查，「不追違法的，難道要追守法的嗎？」也有網友希望警察不是「花瓶」。1050907
(中央社)
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