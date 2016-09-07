兆豐銀案 北檢三度傳喚蔡友才

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台北地檢署偵辦兆豐金案，今天以證人身分傳喚兆豐金前董座蔡友才到案說明，已於上午10時30分步入偵查庭應訊。

北檢偵辦兆豐銀案，8月23日首度傳喚蔡友才說明，訊後改列偵字案被告後請回，並限制住居、出境及出海與小三通。

另外，北檢為釐清案情，8月29日首度傳喚前財政部長張盛和，也再次傳喚蔡友才，並將兩人隔離訊問，對比兩造說詞。

檢方今天三度傳喚蔡友才，已於上午10時30分步入偵查庭應訊。1050907

(中央社)