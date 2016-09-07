TWICE等偶像團體釜山亞洲音樂節獻唱

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2016 Asia Song Festival演唱會將於10月9日在釜山亞運主競技場舉行，男團EXO、NCT和女團Mamamoo、TWICE等人氣偶像團體將登台獻唱。

南韓「體育朝鮮」報導，Asia Song Festival演唱會每年固定在南韓舉行，邀請亞洲歌手登台演出，透過音樂和舞台演出進行文化交流。

今年為第13屆的演唱會，將有男團EXO、SEVENTEEN、NCT 127、NCT DREAM、女團Mamamoo、TWICE和歌手Simon Domonic等南韓藝人及中國歌手李祥祥、新加坡歌手Gentle Bonse和越南歌手Noo Phuoc Thinh等登台演出，主持人由男團Super Junior成員利特和女團missA成員Fei擔任。 1050907

(中央社)