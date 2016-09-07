廣東無影腳 G20文藝晚會現跳繩絕技

日前在中國大陸杭州舉行的20國集團（G20）峰會文藝晚會上，廣東「無影腳」應邀在會中表演跳繩絕技。

這名「無形腳」並非民初有名的廣東武俠宗師黃飛鴻，而是廣東花都七星小學的小學生岑小林，他被譽為「世界上跳繩最快的孩子」。

大洋網今天報導，岑小林在G20文藝晚會上向各國領導人表演了自己的跳繩絕技，展示了「中國速度」。

據報導，岑小林於2015年11月在阿拉伯聯合大公國的大城市杜拜舉行的首屆世界學生跳繩錦標賽上，1人打破兩項世界紀錄，創下30秒個人單腳跳繩110次，3分鐘單腳跳繩548次的佳績。

今年8月在瑞典舉行的「2016年世界跳繩錦標賽」上，他再以30秒個人單腳跳繩111次刷新自己去年在杜拜的成績，並以3分鐘單腳跳繩550次再度打破世界紀錄，成為「世界跳繩最快的孩子」。

岑小林跳繩的速度，仿如「無影腳」。

專家指出，跳繩速度快，除了個人因素外，也需要一些技巧，比如繩子有一定重量，以增加速度，以及繩子要短，以減少圈數。1050907

(中央社)