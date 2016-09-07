爭生存工作 旅行業號召12日上街頭

陸客縮減，旅行業怨難生存，12日將號召上萬業者上街遊行，旅行同業工會說7日召開記者會，提出「要生存、有工作，能溫飽」訴求，盼新政府能夠正視觀光產業難題。中央社記者陳葦庭攝 105年9月7日

陸客縮減，旅行業怨難生存，12日將號召上萬業者上街遊行。旅行同業工會說今天召開記者會，提出「要生存、有工作，能溫飽」訴求，盼新政府能夠正視觀光產業難題。

旅行業將在12日舉辦「百萬觀光產業自救大遊行」，上午在台大校友會館舉辦行前記者會，包括旅館、旅行、遊覽車、導遊等11個相關產業公會代表都出席。

百萬觀光產業自救會表示，912的遊行不是示威抗議，是和平理性表達產業心聲，史上首次上街頭無非是為了「要生存、有工作，能溫飽」。

百萬觀光產業自救會表示，912遊行預計有萬人響應，隊伍將在12日下午1時由忠孝東路、仁愛路出發，最後集結於凱道，讓所有觀光產業的人向政府表達心聲，同時，產業界也自行創作了主題曲和MV，遊行當天會播放。

自救會強調，觀光產業這次的遊行定調是理性、是心聲的傳達，不希望有任何政治色彩介入，也婉謝各黨派人士與政治團體的加入，更不會出現任何煽動性的行為和標語，參與遊行的同仁一律以自律為最高原則。1050907

(中央社)