墨國不法分子擊落警方直升機 4死1傷

墨西哥警方今天在騷亂不安的西部米卻肯州執行掃蕩任務時，直升機被不法分子擊落。州長指出，駕駛和3名警官殉職，另有1名警官受傷。

路透社報導，米卻肯州（Michoacan）州長奧里歐里斯（Silvano Aureoles）推文指出，執行拘捕「犯罪集團首腦」馳援任務的該架直升機，在狄耶拉卡里恩特（Tierra Caliente）地區的阿帕欽甘巿（Apatzingan）附近遭擊落。目前仍不清楚是哪個集團所為。

他指出：「對當地不易到達地區支援巡邏的1架官方直升機在任務中遭擊落。我們為不幸殉職的駕駛、3名警官哀悼，還有1名警官受傷。」

法新社報導，奧里歐里斯沒有詳述直升機如何遭擊落。當地毒品暴力和私刑盛行多年。

這不是墨國官方直升機首度遭不法分子擊落。近年崛起、成為墨國勢力最龐大販毒集團之一的「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation），去年曾在毗鄰的哈里斯科州（Jalisco）用火箭發射器攻擊1架軍方直升機，機上8人喪命。

在當地農民2013年組織鄉團自衛前，米卻肯州的狄耶拉卡里恩特地區都被偽宗教的墨國毒品集團聖殿騎士團（Knights Templar）掌控。集團首腦後來要不遭當局逮捕，要不被擊斃，但黨羽持續為非作歹。（譯者：中央社何宏儒）1050907

(中央社)