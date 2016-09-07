南開華康產學合作 研發老人照護機器人
南開科技大學與華康科技開發公司合作，廠商借重學校強調福祉科技與服務管理教學特色，研發適用照護銀髮族的機器人。
華康科技開發股份有限公司研發「康粟平台」機器人，應用於老人照護及協助取得娛樂資訊，華康公司董事長李振瀛日前捐贈1台華康康粟機器人給南開科大，借重南開科大著重「福祉科技與服務管理」教學特色研發，雙方今天締結產學合作策略聯盟。
「華康康粟機器人」已具備機器人基本功能，持續開發階段借重南開科大民生學院5學系專業，如福祉科技與服務管理系將運用銀髮照顧和社工專業知識，讓機器人更貼近銀髮族需求；數位生活創意系運用物聯網及智慧生活科技，提升機器人智慧照顧功能。
以及餐飲管理系運用機器人，為銀髮族健康把關；文化創意與設計系則為機器人外觀「打扮」；應用外語系以語言專長，扮演將機器人推向國際舞台，行銷全球角色。
李振瀛表示，康粟機器人不是要將機器打造成像人類的機器人，而是會照顧、陪伴長者的機器人，也可讓照顧人員透過機器人，從遠端照顧老人，幫助解決醫療、復健、健康諮詢、日常生活問題，並協助長者獲多媒體娛樂、新聞資訊等。
南開科大校長孫台平說，民生學院是學校重點發展的特色學術單位，將康粟機器人交給民生學院研發，從民生需求出發，打造符合實際應用的機器人。1050907
(中央社)
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