歐付寶賣「支付寶購物卡」8000萬違法？ 檢不起訴

國內知名的第三方支付業者「歐付寶電子支付」公司董事長林一泓、林的堂姪林國慶，被控自2013年8月至2014年間違法販售「支付寶購物卡」，總金額高達8000多萬台幣，涉嫌違反電子票證發行管理條例。台北地檢署認為，因歐付寶公司、林一泓等人犯罪行為是在法律規定前，基於不溯及既往原則，今將歐付寶與林一泓、林國慶不起訴。

檢方指出，「支付寶購物卡」是新加坡支付寶公司發行的預付卡，可用於淘寶網以及天貓商城購物付款使用。

歐付寶公司是於2013年8月至2014年間，販售由新加坡支付寶公司所發行「支付寶購物卡」，販售面額分別為人民幣100、200、500、1000元等4種，歐付寶銷售總金額台幣1600多萬，之後歐付寶董事長林一泓再委由堂姪林國慶販售，林國慶販售1700多筆，販售總金額6600多萬，合計歐付寶及林國慶販售支付寶購物卡總金額為8 200多萬台幣。

金管會發現，歐付寶未經核准，即私下販售支付寶購物卡，有違法疑慮，除將全案移送台北市調查處偵辦外，另也通知歐付寶立即停售。

市調處調查後，認為歐付寶公司、林一泓等人違反「電子票證發行管理條例」第30條第3款「非法販售非發行機構所發行之電子票證罪」，將歐付寶公司、林一泓等人函送北檢偵辦。

北檢發現，「電子票證發行管理條例」去年6月修正，才將非法販售電子票證行為列入處罰規定，歐付寶公司、林一泓等人犯罪行為發生時，法律未有規定，依法不罰，因此今將歐付寶公司、林一泓、林國慶等人處分不起訴。

(中時)