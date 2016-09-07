涉賣國外假學位 南榮科大校長夫妻遭訴

私立南榮科技大學校長黃聰亮夫妻等人涉嫌販賣哥斯大黎加共和國「英培爾大學」博碩學士假學位近百張，獲利逾新台幣3700萬元，南檢今天偵結起訴。

台南地檢署今年5月指揮偵辦黃聰亮、吳洛瑜夫妻等人涉嫌販賣假學位（含學歷證書及學位論文），當時聲押2人獲准，今天偵結起訴及移審。

南檢指出，黃聰亮自103年起販賣哥斯大黎加共和國英培爾大學假學位，校內賣出9張博士學位，校外賣出博士學位28張、碩士33張、學士22張，總數92張，獲利逾3700萬元。

起訴書指出，黃聰亮販賣假學位，再由吳洛瑜負責收錢。南檢已扣押黃聰亮位於台北市的建物及土地各一筆，且以違反貪污治罪條例、詐欺罪、行使偽造特種文書等罪嫌提起公訴。1050907

(中央社)