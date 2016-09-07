MLB》連續25戰開轟 紅雀平國聯紀錄
明星捕手莫里納今在1局上敲出相反方向的右外野滿貫紅不讓，不但幫助紅雀最終以9比7擊敗國聯外卡競爭者海盜，也讓紅雀連續25場比賽開轟，追平國家聯盟紀錄。
這是莫里納從5月21日以來首次開炮，也是他生涯第4支滿貫紅不讓，上一次已得回溯到2012年。紅雀連續25戰開轟，已經追平教士本季創下的國聯新猷，如果未來兩戰都敲全壘打，紅雀就能追平遊騎兵在2002年締造的大聯盟紀錄。
在連續25戰開轟期間，紅雀由13名不同打者敲出48轟。本季他們已有197支團隊全壘打，為國聯第1，距離他們在2000年創下的隊史紀錄剩下38支。
紅雀獲勝之後，與海盜的勝差拉大到5.5場，繼續獨居國聯外卡次席，領先第3的大都會1場勝差。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。