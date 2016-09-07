MLB》連續25戰開轟 紅雀平國聯紀錄

紅雀明星捕手莫里納1局上敲出滿貫全壘打。（美聯社）

明星捕手莫里納今在1局上敲出相反方向的右外野滿貫紅不讓，不但幫助紅雀最終以9比7擊敗國聯外卡競爭者海盜，也讓紅雀連續25場比賽開轟，追平國家聯盟紀錄。

這是莫里納從5月21日以來首次開炮，也是他生涯第4支滿貫紅不讓，上一次已得回溯到2012年。紅雀連續25戰開轟，已經追平教士本季創下的國聯新猷，如果未來兩戰都敲全壘打，紅雀就能追平遊騎兵在2002年締造的大聯盟紀錄。

在連續25戰開轟期間，紅雀由13名不同打者敲出48轟。本季他們已有197支團隊全壘打，為國聯第1，距離他們在2000年創下的隊史紀錄剩下38支。

紅雀獲勝之後，與海盜的勝差拉大到5.5場，繼續獨居國聯外卡次席，領先第3的大都會1場勝差。

(中時電子報)