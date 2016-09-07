台大「篷萊米之父」教室遭竊 松聯幫份子偷的
台灣大學日據時代研究室「磯小屋」日前遭竊，包括黃銅顯微鏡、虎牌計算機等7項珍貴文物遭竊，大安分局經循線追查，昨天逮捕51歲宋姓松聯幫份子，宋因染毒缺錢，在深夜潛進台大行竊，但文物因找不到賣家脫手，還沒賣掉就遭逮捕。
「篷萊米之父」磯永吉博士，當年在「磯小屋」進行無數實驗，身後更留下黃銅顯微鏡、虎牌計算機、殼粒硬度測定計、風速計、描畫器、照相機與皮尺等珍貴文物，「磯小屋」10日凌晨遭竊賊闖入，7項文物失竊，損失價值難以估計。
大安分局經循線追查，日前鎖定51歲宋男涉有重嫌，昨將他循線逮捕，警方查出宋當年是松聯幫成員，涉及多起砍殺鬥毆案件，但後來染上毒癮，與幫會漸行漸遠，最後更淪為闖空門的小偷。
宋向警方供稱，偷來的文物看似珍貴，但要脫手卻找不到買家，為避免警方追查，他只好將贓物藏在朋友的車子裡，原本打算到拍賣網路試試，不料警方已經找上門，全案偵訊後依竊罪送辦。
(中時)
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