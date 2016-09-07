行政院文化會報 聘魏德聖林曼麗為委員
行政院文化會報今天舉行第一次會議，聘任電影「海角七號」導演魏德聖、前國立故宮博物院院長林曼麗等人為文化會報委員。
為展現重視文化，行政院將行政院文化獎評議小組提升為文化會報，由行政院長林全任召集人，行政院政務委員林萬億、張景森任副召集人，文化部長鄭麗君任執行秘書。
行政院文化會報聘魏德聖、林曼麗、雲林科技大學文化資產維護系教授林崇熙、前行政院文化建設委員會（文化部前身）主任委員陳其南為民間委員。
林全表示，文化是看起來很實際，仔細定義很抽象的名詞，可說是人民生活方式的表彰，也可是群體力量的表現，彰顯國家識別特色。如何讓文化變多元、具吸引力，是文化政策推動者心中永遠目標。
他說，成立文化會報，希望表示政府重視文化發展政策，也希望結合文化界人士及主管機關，在相關工作上，讓文化表現更具吸引力與原始特色。另一方面，希望文化會報凝聚政策，在國家整體政策中有應有重量與重要性。
林全表示，總統蔡英文選舉期間提出的文化政見要求政府施政都應具備文化思維，代表文化表現無所不在，政府每項公共政策都可內涵文化特色。
他說，如果要做到這樣的地步，需提高層次，行政院特別成立文化會報，就是希望協調跨部會，加強文化事務橫向聯繫，整合提升文化資源運用策略，希望讓各部會全面貫穿、內在化文化的想法和做法。1050907
(中央社)
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