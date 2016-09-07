傳宋楚瑜任APEC特使 林佳龍：宏觀全面

台中市長林佳龍今天表示，如果派親民黨主席宋楚瑜擔任總統特使出席亞太經濟合作（APEC）會議，是一個非常宏觀且全面的思維。

林佳龍上午出席「105年地方產業創新研發SBIR推動計畫」中彰投苗聯合成果展受訪表示，總統蔡英文在決定人事有她非常宏觀且全面的思維，以宋楚瑜過去的資歷，應該能夠代表台灣。

此外，這也代表新政府在國際事務上相當務實，且能夠團結國內各黨派，以台灣國家利益為基礎，參與國際組織及活動，相信這次的特使派任各界一定相當期待，讓國際看到台灣舉國一致，走入國際的共識。

苗栗縣長徐耀昌則說，宋楚瑜是一位非常優秀的政治家，且思維有其獨到之處，如果蔡總統能派宋楚瑜擔任特使，確實是「非常適當的人選」。1050907

(中央社)