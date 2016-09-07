有逃亡之虞 維冠林明輝再延押2個月

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0206強震造成台南維冠金龍大樓倒塌，115人罹難，台南地方法院已裁定維冠建商林明輝今天起再延押2個月，這是林明輝第二次延押。

維冠大樓倒塌，林明輝被羈押近5個月後，6月30日第一次裁定延押，自7月7日起延押2個月；台南地院今天表示，院方8月31日已裁定第二次延押，理由仍是林明輝有逃亡之虞，自9月7日起再延押2個月。

台南地院8月29日開庭審理維冠大樓倒塌，林明輝及建築師等5人涉及業務過失致死罪案，敲定11月25日宣判。林明輝是相關涉案人等唯一在押的人。1050907

(中央社)