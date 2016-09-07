小天后泰勒絲新戀情3個月就吹了
美國鄉村小天后泰勒絲（Taylor Swift）和英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）相戀3個月，6日分手說再見，因男方有意更公開兩人的戀情，小天后卻不同意。
美國娛樂網站TMZ報導，兩人戀情曝光是在今年6月14日，當時泰勒絲與前男友音樂人凱文哈里斯（CalvinHarris）剛分手，隨即另譜戀曲。
回首過去3個月，泰勒絲與湯姆希德斯頓曾共同出現在小天后姊妹淘好友席琳娜（Selena Gomez）的演唱會，更有消息說泰勒絲與湯姆希德斯頓曾見過彼此的父母。
泰勒絲IG頁面的派對照片，還有湯姆希德斯頓的身影，數日後，男方受訪也承認與泰勒絲約會中，並說這不是炒新聞，不過當湯姆希德斯頓有意更公開兩人戀情時，泰勒絲猶豫了，於是走不下去了。
這位小天后的情史非常豐富，而且往日戀情都是她專輯創作的題材，不知泰勒絲的新曲將如何描述她與湯姆希德斯頓的交往過去，令人拭目以待。1050907
(中央社)
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