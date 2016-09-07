全教總退出年改會 將以監督國民黨的標準檢驗民進黨

全國教師工會總聯合會7日舉行記者會，理事長張旭政（左）、政策研究員吳忠泰（右）及副秘書長羅德水等人，宣布全教總退出年金改革委員會，並說明理由。（劉宗龍攝）

全國教師工會總聯合會副秘書長羅德水。（劉宗龍攝）

全教總理事長張旭政7日表示，年金改革委員會討論至今，無法發揮理性討論、提供正確資訊，對於威脅恐嚇無法及時澄清制止，宣布全面退出。（吳泓勳攝）

新政府推動年金改革討論激烈，但全國教師工會總聯合會（全教總）7日開記者會，認為委員會成立至今11次會議，卻沒有發揮理論討論、提供正確資訊功效，對相關抹黑威脅也未能及時澄清，甚至變成個人作秀，無助於凝聚改革共識，決定「走自己的路」宣布退出總統府年金改革委員會，但強調退出後將更積極參與年金改革，包含透過提出自己的版本進入國會遊說等方式。

全教總理事長張旭政表示，從年金改革委員會過去11次會議內容來看，造成部分委員的錯誤認知與資訊，委員會卻沒辦法澄清，甚至恐嚇汙辱言論也不能制止，變成部分委員的個人秀，認為這樣的溝通平台已失去原來設定理性討論、呈現正確資訊的價值，社會也相當多負評「已不抱任何期待」，因此宣布退出。

張旭政也說，退出也是希望可以讓政府進一步去思考，未來年金改革要怎麼做才會更好，並強調全教總也會提出自己的版本和政府的比較，看哪一個社會大眾可以接受。至於網路謠傳賣官求榮說法，他也要散布說法的人提出證據「否則就閉上嘴巴」，並強調對部分能確定散播謠言的人，也將蒐集證據提告。

全教總副秘書長羅德水痛批，民進黨政府現在是完全執政，全民期待的年金改革，竟然能搞成軍公教勞族群對立撕裂，必須負起最大責任，例如有謠言說26戶中央民代領18％共46億，民進黨政府卻連澄清回應能力都沒有，他說，2013年全教總曾發動525抗議馬政府惡改年金，今天退出年改會也是一樣的心情，將以監督國民黨的標準檢驗民進黨。

(中時)