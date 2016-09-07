中秋將至 人安基金會協助清寒人士、街友謀職
「我也想工作！」人安基金會今天上午在東區公所舉辦「寒士慶中秋」活動，除了陪伴他們提早過中秋外，更希望能協助清寒人士、街友找到工作，應聘者說出他們的心聲，只求有一份穩定工作，能夠全家溫飽。
此次活動共有300多人參加，其中不乏行動不便或年紀大者，有5家公司釋出零工機會，包括清潔公司、居家服務和房仲業。一位阿嬤到清潔公司攤位詢問，強調自己「雖然年紀大，還是有工作能力，不怕吃苦」。
人安基金會公共關係暨社會資源部副組長連雅婷表示，根據該基金會統計，清寒人士有四成找不到工作，二成苦無就業管道，今年以「輔導寒士就業」為主題，協助他們回歸社會、自立生活。
51歲劉先生，曾任保全，現為人安基金會志工，10多年前投資 被朋友騙光積蓄，房子被法拍，他和父母被迫搬離家，父親後來去世，母親被舅舅安排住安養院，母親後來也病逝，只剩他獨自生活。
他說，5年前他到人安基金會當志工，去年找到掃街工作，已經慢慢清償債務，現在不用向朋友借錢，又可當志工幫更多弱勢者，感到滿足快樂，也鼓勵其他清寒人士、街友能夠振作。
(中時)
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