誰不滿蔡總統施政？民調：三成民眾認兩岸關係變緊張

國家政策研究基金會7日舉行「是誰不滿意蔡總統的施政？」記者會。（記者潘維庭攝）

國家政策研究基金會7日上午公布民調「是誰不滿意蔡總統的施政？」對蔡總統的滿意度為48.4%、不滿意38.7%；對林全的滿意度為45.1%、不滿意度37.1%；各項議題中，對政府處理太平島仲裁結果的不滿意度高達54.5%、滿意僅26.7%。

另外民調顯示，對於兩岸關係未來是否改變，有30.1%認為會變緊張、45%認為不會改變，僅13.2%認為會變緩和。

民調以受訪者2012、2016年的總統大選投票行為，將受訪者分為八類。其中「12年投馬、16年投蔡」的轉投族，執政百天後，對蔡英文的不滿意度已近三成（29.7%），對林全的不滿意度也達25%；民調報告認為，這可視為中間選民轉向的訊號之一，未來值得繼續觀察。

在對未來的兩岸關係上，民調有45%認為沒有改變，變緊張的有30.1%，緩和的為13.2%，無意見11.8%。其中「12年投馬、16年投朱」的偏藍選民中，有近七成（67.5%）認為兩岸關係變緊張；「12、16年均投蔡」的偏綠選民，僅有9%認為兩岸關係變緊張。

與會學者、文大政治系主任楊泰順認為，太平島的議題不滿意度最高，且教育程度愈高愈不滿意，代表這種關際法、國際政治的議題引發強烈回響。另外，投給蔡英文的選民，包含首投族，多半認為兩岸不會變緊張，這也反映了國民黨選前打和平牌沒有改變投票行為，「（挺蔡選民）不認為陸客減少衝擊台灣經濟、也認為兩岸互動不會有太大變化。」

淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪認為，總統的「賞味期」愈來愈短，百天之內民調驟降，不全然是因為蔡總統的施政，而是台灣人民對政府有太多不滿，對總統期望太高的原因。高雄大學法學院院長廖義銘也指出，國民黨若想再執政，這種短期內民調大落的情況，還是會在台灣發生。

該調查由十方民意與政策資訊公司執行，時間在8月25日至9月1日，完成1077份調查結果，信心水準95%，正負誤差3.0%。

(旺報)