台中外海2船擦撞 台漁船撞韓貨輪逃逸

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漁船擦撞外籍貨輪，肇事逃逸！今日凌晨2時許，韓籍雜貨輪KHARIS PEGA SUS，在距台中港約22浬處，疑似遭本國籍漁船撞擊右側船身，該肇事船隻往外海駛去，韓輪右船舷、甲板受損，通報第三海巡隊派警艇搜尋漁船下落。

第三海巡隊表示，獲漁業電台轉報後，即派海巡艇前往，凌晨5時許登船搜證，船身有受損並不影響航行，也無人受傷，放行前往高雄港；韓輪船員指稱，撞擊漁船一路往西航行，已通報澎湖、金門海巡隊追查緝。

(中時)