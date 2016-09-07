失智老婦呆坐路邊 新店熱心警助返家

新店警分局江陵派出所警員將失智老婦帶回安置，並通知家屬到所。（蘇俞璇翻攝）

日前陳姓婦人開車帶著患有失智症的80歲婆婆劉老太太至到新店慈濟醫院回診，診後陳婦前往領藥時，提醒婆婆不可以亂跑，沒想到領完藥後，回頭竟不見劉老太太，陳婦著急得四處尋找，遍尋不著便立即報警。

員警到場協助調閱醫院監視器，發現劉老太太在等待期間竟自己步出醫院即失去蹤影。為此陳婦自責不已，警方一邊安撫並協助陳婦完成通報失蹤協尋手續後，再陸續調閱路口監視器找尋，家屬也開車沿路分頭尋找。

新店警分局江陵派出所警員巡邏行經新店中正、中興路口時，發現有1名特徵相符的老婦呆坐路邊，員警上前關心，老婦卻直嚷著要到台北車站搭車回台中，問她名字老太太也說不清楚。

最後警方查詢其身分才發現老婦正是走失的劉老太太，由於天氣炎熱，陳員趕緊先將劉老太太帶回派出所休息安置，同時通知家屬到所。

家屬到所後趕緊牽起劉老太太的手，眼淚差點奪眶而出。家屬表示，劉老太太的娘家在台中，受到失智症影響，早已忘記自己已經遷居台北數十年，才會一直想要回台中老家，對於警方多方協助尋人深表感激，家屬帶著劉老太太離去時，劉老太太還不忘回頭向警方致意。

警方呼籲家中若有易走失人口，可上網搜尋「預防走失手鍊」或親洽當地社會局申請，或可於衣物內側縫上名牌、身份資料及聯絡方式等，以利員警發現走失者能盡速通知家屬。

(中時)